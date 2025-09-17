संस्कृती

Panchang 17 September 2025: आजच्या दिवशी सत्पात्री व्यक्तीस सुवर्ण दान करावे

जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
गौरव देशपांडे
What is the shubh muhurat on 17 September 2025 :

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२५

☀ सूर्यास्त – १८:३१

🌙 चंद्रोदय – २७:०७

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१३ ते ०६:२५

⭐ सायं संध्या – १८:३१ ते १९:४३

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४० ते १६:०५

⭐ प्रदोषकाळ – १८:३१ ते २०:५३

⭐ निशीथ काळ – ००:०४ ते ००:५१

⭐ राहु काळ – १२:२८ ते १३:५८

⭐ यमघंट काळ – ०७:५५ ते ०९:२६

