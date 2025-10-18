Panchang 18 October 2025: आजच्या दिवशी मारुती स्तोत्र व ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

आजच्या दिवशी मारुती स्तोत्र व 'शं शनैश्चराय नमः' या मंत्राचा जप करावा

जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:३२

☀ सूर्यास्त – १८:०६

🌞 चंद्रोदय – २८:३३

⭐ प्रात: संध्या – ०५:२० ते ०६:३२

⭐ सायं संध्या – १८:०६ ते १९:१८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२८ ते १५:४७

⭐ प्रदोषकाळ – १८:०६ ते २०:३५

⭐ निशीथ काळ – २३:५४ ते ००:४३

⭐ राहु काळ – ०९:२५ ते १०:५२

⭐ यमघंट काळ – १३:४५ ते १५:१२

