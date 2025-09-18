Panchang 18 September 2025: आजच्या दिवशी दत्त कवच पठण व ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 18 September 2025 :*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:२६☀ सूर्यास्त – १८:३०🌙 चंद्रोदय – २८:०३⭐ प्रात: संध्या – ०५:१४ ते ०६:२६⭐ सायं संध्या – १८:३० ते १९:४२⭐ अपराण्हकाळ – १३:४० ते १६:०५⭐ प्रदोषकाळ – १८:३० ते २०:५३⭐ निशीथ काळ – ००:०४ ते ००:५१⭐ राहु काळ – १३:५८ ते १५:२९⭐ यमघंट काळ – ०६:२६ ते ०७:५६ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १२:२८ ते १३:५८अमृत मुहूर्त– १३:५८ ते १५:२९👉विजय मुहूर्त— १४:२८ ते १५:१६🌞 ग्रहमुखात आहुती – राहु (अशुभ)०७:२६ प.नं.केतु🔥 अग्निवास – आकाशात🕉 शिववास – नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – शरद(सौर)मास – भाद्रपदपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – द्वादशी (००:१२ नं. पुढील दिवस)त्रयोदशीवार – गुरुवारनक्षत्र – पुष्य (०७:२६ नं.)आश्लेषायोग – शिव (२२:१७ नं.)सिद्धकरण – कौलव (१२:३० नं.) तैतिलचंद्र रास – कर्कसूर्य रास – कन्यागुरु रास – मिथुन📌 दिनविशेष – हरिवासर स.०६.४० प. (यानंतर एकादशीचा उपवास सोडावा), द्वादशी श्राद्ध, संन्यासीयतिवैष्णवानांमहालय श्राद्धम्, गुरुपुष्यामृतयोग-सर्वार्थसिद्धियोग-अमृतसिद्धियोग ०७.२६ प..👉विशेष-'नवरात्र घेऊन येते भरभराट' !!नवरात्र विषयक महत्त्वाची माहिती ऐका खालील youtube लिंक वर-https://youtu.be/LkJfYfArmdg?si=HgfQOzhYcjZ5ovsn👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - द्वादशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पिवळे🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना –दत्त कवच पठण व ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य, पिवळे वस्त्र, लवण, सुवर्ण दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – मसूर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ, कर्क, कन्या, तुळ, मकर, कुंभ — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.