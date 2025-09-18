संस्कृती

Panchang 18 September 2025: आजच्या दिवशी दत्त कवच पठण व ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 18 September 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
गौरव देशपांडे
What is the shubh muhurat on 18 September 2025 :

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२६

☀ सूर्यास्त – १८:३०

🌙 चंद्रोदय – २८:०३

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१४ ते ०६:२६

⭐ सायं संध्या – १८:३० ते १९:४२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४० ते १६:०५

⭐ प्रदोषकाळ – १८:३० ते २०:५३

⭐ निशीथ काळ – ००:०४ ते ००:५१

⭐ राहु काळ – १३:५८ ते १५:२९

⭐ यमघंट काळ – ०६:२६ ते ०७:५६

Astrology and Panchang

