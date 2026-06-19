19 जून 2026 पंचांग! श्रुतपंचमी, शुभ मुहूर्त आणि चंद्रबळाची संपूर्ण माहिती

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०२☀️ सूर्यास्त – १९:०८🌞 चंद्रोदय – १०:१४⭐ प्रात: संध्या – ०४:५० ते ०६:०२⭐ सायं संध्या – १९:०८ ते २०:२०⭐ अपराण्हकाळ – १३:५३ ते १६:३०⭐ प्रदोषकाळ – १९:०८ ते २१:१८⭐ निशीथ काळ – ००:१३ ते ००:५६⭐ राहु काळ – १०:५६ ते १२:३५⭐ यमघंट काळ – १५:५१ ते १७:२९.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०७:४० ते ०९:१८ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०९:१८ ते १०:५६ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४६ ते १५:३८⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०६:५४ ते १०:५६ | १२:३५ ते १३:५३ | १७:२९ ते १८:१५ | २१:१८ ते २३:२९⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:०२ ते ०६:५४ | १३:५३ ते १७:२३ | १८:१५ ते २१:१८ | २३:२९ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १०:१८ ते १६:४९ | ओहोटी: १६:४९ ते २३:१५ | भरती: २३:१५ ते २९:१३ | ओहोटी: २९:१३ ते ३५:१५🌞 ग्रहमुखात आहुती – बुध (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर २२:१० पर्यंत नंतर आकाशात🕉️ शिववास – २२:१० पर्यंत कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – ज्येष्ठपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – पंचमी (२२:१० नं.) षष्ठीवार – शुक्रवारनक्षत्र – आश्लेषा (१४:४८ नं.) मघायोग – हर्षण (१९:१८ नं.) वज्रकरण – बव (१०:५६ नं.) बालवचंद्र रास – कर्क (१४:४९ नं. सिंह)सूर्य रास – मिथुनगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – श्रुतपंचमी, श्री मुक्तेश्वरमहाराज पुण्यतिथी (तेरवाड)✅विशेष👉आपली जन्मकुंडली आणि त्यातील ग्रह यांचे अवलोकन करून आपले आयुष्य कसे असेल याचे भविष्यकथन ज्योतिषी करत असतात. पण काही वेळा असे निदर्शनास येते की पत्रिका उत्तम आहे, असे सांगूनही प्रत्यक्ष आयुष्यात एखाद्या जातकाला मात्र कठीण अनुभवांचा सामना करावा लागतो. याचे कारण, पत्रिकेत केवळ ग्रह उत्तम असून भागत नाही. ते ते ग्रह कोणत्या अवस्थेत आहेत, हे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरते.त्या अवस्था कोणत्या, त्यांचे कोणते परिणाम पत्रिकेवर दिसून येतात, हे अभ्यासकांना व प्रेक्षकांना समजावे, जेणेकरून पत्रिका पाहण्याची योग्य पद्धत कोणती असावी आणि त्यांना येणाऱ्या अनुभवांमागची कारणमीमांसा करणे सोपे जावे या हेतूने प्रस्तुत video घेऊन येत आहोत.https://youtube.com/watch?v=mW6seEQKuYs&si=ksXJyL3SQadVIAXz👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - पंचमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – बडीशोप किंवा शतावरी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – दुर्गा स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस चित्रविचित्र रंगाचे वस्त्र, सुवर्ण, रुपें, गंध, तांदूळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – बिल्वपत्र किंवा बेलफळ खावू नये, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी सातू खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कर्क , कन्या , तुळ , वृश्चिक , मकर , कुंभ , मीन — या राशींना १४:४९ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना १४:४९ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे