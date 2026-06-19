संस्कृती

19 जून 2026 पंचांग! श्रुतपंचमी, शुभ मुहूर्त आणि चंद्रबळाची संपूर्ण माहिती

Panchang : 19 जून 2026 च्या पंचांगात श्रुतपंचमी, शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, चंद्रबळ आणि महत्त्वाच्या धार्मिक दिनविशेषांची सविस्तर माहिती जाणून घ्या.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०२

☀️ सूर्यास्त – १९:०८

🌞 चंद्रोदय – १०:१४

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५० ते ०६:०२

⭐ सायं संध्या – १९:०८ ते २०:२०

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५३ ते १६:३०

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०८ ते २१:१८

⭐ निशीथ काळ – ००:१३ ते ००:५६

⭐ राहु काळ – १०:५६ ते १२:३५

⭐ यमघंट काळ – १५:५१ ते १७:२९

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