Panchang 2 October 2025: दसऱ्या दिवशी दत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्र पठण व ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 2 October 2025: *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:२८☀ सूर्यास्त – १८:१८🌞 चंद्रोदय – १५:०४⭐ प्रात: संध्या – ०५:१६ ते ०६:२८⭐ सायं संध्या – १८:१८ ते १९:३०⭐ अपराण्हकाळ – १३:३४ ते १५:५६⭐ प्रदोषकाळ – १८:१८ ते २०:४४⭐ निशीथ काळ – २३:५८ ते ००:४७⭐ राहु काळ – १३:५१ ते १५:२०⭐ यमघंट काळ – ०६:२८ ते ०७:५६ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १२:२३ ते १३:५१ 💰💵अमृत मुहूर्त– १३:५१ ते १५:२० 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:२१ ते १५:०८🌞 ग्रहमुखात आहुती – शनि (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर🕉 शिववास – सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – शरदमास – आश्विनपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – दशमी (१४:५३ नं.)एकादशीवार – गुरुवारनक्षत्र – श्रवण (२९:४८ नं.)धनिष्ठायोग – सुकर्मा (१९:४७ नं.)धृतिकरण – गरज (१४:५३ नं.) वणीजचंद्र रास – मकरसूर्य रास – कन्यागुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – भद्रा २६.४६ नं., म.गांधी-लालबहादुरशात्री जयंती, श्रवण नक्षत्री प्रथम चरणी सरस्वती विसर्जन पहाटे, ०५.१२ ते स.११.१८, विजयादशमी (विजय मुहर्त दु. ०२.२१ ते दु. ०३.०८), शमी-अपराजितादेवीपूजन, सीमोल्लंघन, अश्व-आपट्याची पूजा, सोपपदा दशमी (वेदारंभानध्यायः), कुष्मांडदशमी, श्रीमध्वाचार्य जयंती, श्रीसाईबाबा पु.ति,(शिर्डी), दशमी श्राद्ध, रवियोग २९.४८ प.👉 विशेष- शत्रुंवर विजय मिळवून देणारी 'विजयादशमी'. सविस्तर व्हिडिओ खालील युट्युब लिंक वर-https://youtu.be/IpTqM6kWpWs?si=mEOfmpuWeUl9dfrn👉 शुभाशुभ दिवस - उत्तम दिवस👉 श्राद्ध तिथी - दशमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पिवळे🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – दत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्र पठण व ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य, पिवळे वस्त्र, लवण, सुवर्ण दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पडवळ🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.