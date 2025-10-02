Panchang 2 October 2025: दसऱ्या दिवशी दत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्र पठण व ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२८

☀ सूर्यास्त – १८:१८

🌞 चंद्रोदय – १५:०४

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१६ ते ०६:२८

⭐ सायं संध्या – १८:१८ ते १९:३०

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३४ ते १५:५६

⭐ प्रदोषकाळ – १८:१८ ते २०:४४

⭐ निशीथ काळ – २३:५८ ते ००:४७

⭐ राहु काळ – १३:५१ ते १५:२०

⭐ यमघंट काळ – ०६:२८ ते ०७:५६

