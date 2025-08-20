Panchang 20 August 205: आजच्या दिवशी बुं बुधाय नमः व‌ 'नमो भगवते वासुदेवाय' या मंत्रांचा जप करावा

संस्कृती

🔆 राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक – श्रावण २९ शके १९४७

☀ सूर्योदय – ०६:२१

🌇 सूर्यास्त – १८:५४

🌙 चंद्रोदय – २८:१३

🕰 महत्त्वाचे काल

🌅 प्रातःसंध्या – ०५:०९ ते ०६:२१

🌆 सायंसंध्या – १८:५४ ते २०:०६

🏞 अपराण्हकाळ – १३:५३ ते १६:२३

🌌 प्रदोषकाळ – १८:५४ ते २१:१०

🌙 निशीथकाळ – २४:१३ ते २५:०१

⏳ राहुकाळ – १२:३७ ते १४:११

⏳ यमघंटकाळ – ०७:५५ ते ०९:२९

🕯 श्राद्धतिथी – त्रयोदशी श्राद्ध

👉 सर्व कामांसाठी १७:४७ प. शुभ दिवस आहे

💰 शुभ मुहूर्त

💎 लाभ – १७:२० ते १८:५६

💎 अमृत – ०७:५५ ते ०९:२९

⚔ विजय – १४:४६ ते १५:३७

🔥 अग्निवास – पृथ्वीवर १३:३१ प.

🌞 ग्रहमुखात आहुती – केतु

🕉 शिववास – १३:३१ प. नंदीवर (काम्य शिवोपासनेसाठी १३:३१ प.शुभ दिवस)

📜 पंचांग तपशील

शालिवाहन शके – १९४७

संवत्सर – विश्वावसु

अयन – दक्षिणायन

ऋतु – वर्षा

मास – श्रावण

पक्ष – कृष्ण

तिथी – द्वादशी (१३:३१ नं. त्रयोदशी)

वार – बुधवार

नक्षत्र – पुनर्वसू (२३:५९ नं. पुष्य)

योग – सिद्धी (१७:४७ नं. व्यतीपात)

करण – तैतिल (१३:३१ नं. गरज)

चंद्र रास – मिथुन(१८:०८ नं.कर्क)

सूर्य रास – सिंह

गुरु रास – मिथुन

📌 दिनविशेष – प्रदोष, बुधबृहस्पतीपूजन, रोहिणीद्वादशीव्रत, वत्सद्वादशी, श्रीनारायण महाराज पुण्यतिथि (केडगांव), स्वामी स्वरुपानंद पुण्यतिथि (पावस), त्रयोदशी श्राद्ध

🛁 स्नान विशेष – गहुला वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.

👉 बुधवार असल्याने दिशाशूल उत्तर दिशेस आहे – उत्तर दिशेच्या प्रवासापूर्वी तीळ खावे.

👉 विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्र पठण करावे.

👉 “बुं बुधाय नमः व‌ 'नमो भगवते वासुदेवाय' या मंत्रांचा जप करावा.

👉 विष्णूंना मुगाच्या खिचडीचा नैवेद्य दाखवावा.

👉 हिरवे मूग दान करावे.

👉 चंद्रबळ – मेष,मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर या राशींना सायंकाळी ०६:०८ प.चंद्रबळ अनुकूल आहे.

