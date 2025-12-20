Panchang 20 December 2025: आजच्या दिवशी दशरथ विरचित शनिस्तोत्राचे पठण करावे व ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:०५☀ सूर्यास्त – १७:५९🌞 चंद्रोदय – ०७:१४⭐ प्रात: संध्या – ०५:५३ ते ०७:०५⭐ सायं संध्या – १७:५९ ते १९:११⭐ अपराण्हकाळ – १३:३७ ते १५:४८⭐ प्रदोषकाळ – १७:५९ ते २०:३६⭐ निशीथ काळ – ००:०५ ते ००:५८⭐ राहु काळ – ०९:४८ ते ११:१०⭐ यमघंट काळ – १३:५३ ते १५:१५ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १३:५३ ते १५:१५ 💰💵अमृत मुहूर्त– १५:१५ ते १६:३७ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:२१ ते १५:०४🌞 ग्रहमुखात आहुती – सूर्य (अशुभ)🌞 अग्निवास – ०७:११ नं.आकाशात🕉 शिववास – ०७:११ पर्यंत गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – हेमंतमास – मार्गशीर्षपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – अमावस्या (०७:११ नं.) प्रतिपदावार – शनिवारनक्षत्र – मूळ (२४:५६ नं.) पूर्वाषाढायोग – गण्ड (१६:०० नं.) वृद्धिकरण – नाग (०७:११ नं.) किंस्तुघ्नचंद्र रास – धनुसूर्य रास – धनुगुरु रास – मिथुन .📌 दिनविशेष – स्नानदानासाठी अमावास्या , सर्वेषाम् दर्शेष्टि:✅विशेष- पत्रिकेतील नऊ ग्रहांपैकी राहू आणि केतू यांच्याविषयी जनसामान्यांत एक भीतीची भावना दिसून येते. राहू-केतूंचं पत्रिकेत कोणतं स्थान शुभ आणि कोणतं अशुभ मानावं ह्याविषयी जाणून घेणे अतिशय महत्त्वाचं आहे. पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे यांच्याकडून ऐकू या, राहू-केतूंचे पत्रिकेतील कारकत्त्व खालील यूट्यूब लिंक वर.https://youtu.be/5BnXfU2IiQA?si=NUWi8IvFPFUI07Jo👉 शुभाशुभ दिवस - अशुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - प्रतिपदा श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – निळे/काळे🛁 स्नान विशेष – काळे तिल किंवा दारूहळद वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – दशरथ विरचित शनिस्तोत्राचे पठण करावे व ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस नीलमणि, काळे उडीद, तेल, तिळ, कुळिथ, लोखंड दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – स्त्रीसंग, परान्न भोजन🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी काळे उडीद खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मिथुन , कर्क , तुळ , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.