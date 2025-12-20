Panchang 20 December 2025: आजच्या दिवशी दशरथ विरचित शनिस्तोत्राचे पठण करावे व ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

Panchang 20 December 2025

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:०५

☀ सूर्यास्त – १७:५९

🌞 चंद्रोदय – ०७:१४

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५३ ते ०७:०५

⭐ सायं संध्या – १७:५९ ते १९:११

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३७ ते १५:४८

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५९ ते २०:३६

⭐ निशीथ काळ – ००:०५ ते ००:५८

⭐ राहु काळ – ०९:४८ ते ११:१०

⭐ यमघंट काळ – १३:५३ ते १५:१५

