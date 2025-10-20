Panchang 20 October 2025: आजच्या दिवशी शिवकवच स्तोत्र पठण व ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 20 October 2025:*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:३२☀ सूर्यास्त – १८:०४🌞 चंद्रोदय – ३०:११⭐ प्रात: संध्या – ०५:२० ते ०६:३२⭐ सायं संध्या – १८:०४ ते १९:१६⭐ अपराण्हकाळ – १३:२७ ते १५:४५⭐ प्रदोषकाळ – १८:०४ ते २०:३३⭐ निशीथ काळ – २३:५३ ते ००:४२⭐ राहु काळ – ०७:५८ ते ०९:२५⭐ यमघंट काळ – १०:५१ ते १२:१८— या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १५:११ ते १६:३७ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०६:३२ ते ०७:५८ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:१३ ते १४:५९🌞 ग्रहमुखात आहुती – केतु (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉 शिववास – श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – शरदमास – आश्विनपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – चतुर्दशी (१६:२८ नं.) अमावस्यावार – सोमवारनक्षत्र – हस्त (२०:४९ नं.)चित्रायोग – वैधृति (२६:५७ नं.)विष्कंभकरण – शकुनी (१६:२८ नं.) चतुष्पादचंद्र रास – कन्यासूर्य रास – तुळगुरु रास – मिथुन .दिनविशेष – नरकचतुर्दशी, चंद्रोदयी अभ्यंगस्नान (चंद्रोदय पहाटे ०५.२१), यमदीपदान, सायंकाळी घराबाहेर अपमृत्यु निवारणार्थ व यमप्रीत्यर्थ चारवातींचे निरांजन लावणे, उल्कादान, उडदाच्या पानांचे सेवन करणे, यमाच्या १४ नावांनी यमतर्पण करणे, प्रदोष काळी लक्ष्मी-इंद्र-कुबेर पूजन (प्रदोष काळ सायं. ०६.०४ ते ०८.३४), निशिथकाळी अलक्ष्मीनिस्सारण (निशिथकाल रा.११.५४ ते रा.१२.४४)👉 विशेष- दिवाळीतील 'लक्ष्मीपूजन' नक्की किती तारखेला करावे ? बघा खालील लिंक वर-https://youtube.com/shorts/qbOxSxZJHMU?si=NlmQApHV_Vo824Td👉 शुभाशुभ दिवस - प्रतिकूल दिवस👉 श्राद्ध तिथी - चतुर्दशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – वाळा, शिरस, केशर, रक्तचंदन यापैकी कोणतेही पाण्यात टाकून अभ्यंग स्नान करावे.👉 उपासना –शिवकवच स्तोत्र पठण व ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस तांदूळ, कापूर, घृताने भरलेला कुंभ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – उडीद, स्त्रीसंग, तैलाभ्यंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दूध पिऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु, मीन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.