Sakal

संस्कृती

Panchang 20 September 2025: आजच्या दिवशी काळे तिळ किंवा हळद वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे

What is the shubh muhurat on 20 September 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
Published on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२६

☀ सूर्यास्त – १८:२८

🌞 चंद्रोदय – २९:४८

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१४ ते ०६:२६

⭐ सायं संध्या – १८:२८ ते १९:४०

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३९ ते १६:०३

⭐ प्रदोषकाळ – १८:२८ ते २०:५१

⭐ निशीथ काळ – ००:०३ ते ००:५०

⭐ राहु काळ – ०९:२६ ते १०:५६

⭐ यमघंट काळ – १३:५७ ते १५:२७

