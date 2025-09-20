संस्कृती
Panchang 20 September 2025: आजच्या दिवशी काळे तिळ किंवा हळद वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे
What is the shubh muhurat on 20 September 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*
☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार
☀ सूर्योदय – ०६:२६
☀ सूर्यास्त – १८:२८
🌞 चंद्रोदय – २९:४८
⭐ प्रात: संध्या – ०५:१४ ते ०६:२६
⭐ सायं संध्या – १८:२८ ते १९:४०
⭐ अपराण्हकाळ – १३:३९ ते १६:०३
⭐ प्रदोषकाळ – १८:२८ ते २०:५१
⭐ निशीथ काळ – ००:०३ ते ००:५०
⭐ राहु काळ – ०९:२६ ते १०:५६
⭐ यमघंट काळ – १३:५७ ते १५:२७