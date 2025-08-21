Panchang 21 August 2025: आजच्या दिवशी पाण्यात हळद टाकून स्नान करावे

What is the shubh muhurat on 20 August 2025 :🔆 राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक – श्रावण ३० शके १९४७☀ सूर्योदय – ०६:२१🌇 सूर्यास्त – १८:५७🌙 चंद्रोदय – २९:१३🕰 महत्त्वाचे काल🌅 प्रातःसंध्या – ०५:०९ ते ०६:२१🌆 सायंसंध्या – १८:५७ ते २०:०९🏞 अपराण्हकाळ – १३:५२ ते १६:२३🌌 प्रदोषकाळ – १८:५७ ते २१:१२🌙 निशीथकाळ – २४:१३ ते २५:०१⏳ राहुकाळ – १४:११ ते १५:४५⏳ यमघंटकाळ – ०६:२१ ते ०७:५५ श्राद्धतिथी – चतुर्दशी आजचे वस्त्र – पिवळे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – वांगे.💰 शुभ मुहूर्त💎 लाभ – १२:३८ ते १४:१३💎 अमृत – १४:१३ ते १५:४७⚔ विजय – १४:४४ ते १५:३५🔥 अग्निवास – पृथ्वीवर १२:१९ नं.🌞 ग्रहमुखात आहुती – केतु (अशुभ)🕉 शिववास – भोजनात (पीडाकारक).📜 पंचांग तपशीलशालिवाहन शके – १९४७संवत्सर – विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – श्रावणपक्ष – कृष्णतिथी – त्रयोदशी (१२:१९ नं. चतुर्दशी)वार – गुरुवारनक्षत्र – पुष्य (२३:४७ नं. आश्लेषा)योग – व्यतीपात (१५:५१ नं. वरीयान)करण – वणिज (१२:१९ नं. भद्रा)चंद्र रास – कर्कसूर्य रास – सिंहगुरु रास – मिथुन📌 दिनविशेष – भद्रा १२:१९ ते २४:००, शिवरात्रि, बुधबृहस्पती पूजन, चतुर्दशी श्राद्ध, गुरुपुष्यामृतयोग-अमृतसिद्धीयोग (२३:४७ पर्यंत)🛁 स्नान विशेष – पाण्यात हळद टाकून स्नान करावे👉 दिशाशूल उपाय – दिशाशुल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस प्रवास करताना दहि भक्षण करून प्रवासास निघावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ, कर्क, कन्या, तूळ, मकर, कुंभ या राशींना दिवसभर चंद्रबळ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.