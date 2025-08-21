संस्कृती

Panchang 21 August 2025: आजच्या दिवशी पाण्यात हळद टाकून स्नान करावे

What is the shubh muhurat on 21 August 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
Panchang 21 August 2025:
Panchang 21 August 2025:Sakal
गौरव देशपांडे
Updated on

What is the shubh muhurat on 20 August 2025 :

🔆 राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक – श्रावण ३० शके १९४७

☀ सूर्योदय – ०६:२१

🌇 सूर्यास्त – १८:५७

🌙 चंद्रोदय – २९:१३

🕰 महत्त्वाचे काल

🌅 प्रातःसंध्या – ०५:०९ ते ०६:२१

🌆 सायंसंध्या – १८:५७ ते २०:०९

🏞 अपराण्हकाळ – १३:५२ ते १६:२३

🌌 प्रदोषकाळ – १८:५७ ते २१:१२

🌙 निशीथकाळ – २४:१३ ते २५:०१

⏳ राहुकाळ – १४:११ ते १५:४५

⏳ यमघंटकाळ – ०६:२१ ते ०७:५५

श्राद्धतिथी – चतुर्दशी

आजचे वस्त्र – पिवळे

🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – वांगे

Loading content, please wait...
culture
cultivation
Panchang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com