Panchang 21 October 2025: आजच्या दिवशी तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:३३☀ सूर्यास्त – १८:०३🌞 चंद्रोदय – ❌❌⭐ प्रात: संध्या – ०५:२१ ते ०६:३३⭐ सायं संध्या – १८:०३ ते १९:१५⭐ अपराण्हकाळ – १३:२७ ते १५:४५⭐ प्रदोषकाळ – १८:०३ ते २०:३३⭐ निशीथ काळ – २३:५३ ते ००:४३⭐ राहु काळ – १५:१० ते १६:३६⭐ यमघंट काळ – ०९:२५ ते १०:५१ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १०:५१ ते १२:१८ 💰💵अमृत मुहूर्त– १२:१८ ते १३:४४ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:१३ ते १४:५९🌞 ग्रहमुखात आहुती – सूर्य (अशुभ)🌞 अग्निवास – पाताळात🕉 शिववास – गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – शरदमास – आश्विनपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – अमावस्या (१७:५२ नं.) प्रतिपदावार – मंगळवारनक्षत्र – चित्रा (२३:०२ नं.) स्वातीयोग – विष्कंभ (२७:१३ नं.)प्रीतिकरण – नाग(१७:५२ नं.) किंस्तुघ्नचंद्र रास – कन्या (०९:५३ नं. तुळ)सूर्य रास – तुळगुरु रास – मिथुन (०६:५७ नं. कर्क) .📌 दिनविशेष – दर्श-स्नानदानासाठी अमावास्या, भौमवती अमावास्या (अत्र जान्हवीस्नानमात्रेण गोसहस्रफलं लभेत्।), महावीर निर्वाण दिन, सर्वेषाम् अन्वाधानं, वैश्वदेवः, पिंडपितृयज्ञः👉 शुभाशुभ दिवस - प्रतिकूल दिवस👉 श्राद्ध तिथी - अमावस्या श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – लाल🛁 स्नान विशेष – तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना –ऋणमोचक मंगळ स्तोत्र पठण व 'अं अंगारकाय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस पोवळे, तांबडे वस्त्र दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – स्त्रीसंग, परान्न भोजन🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गूळ खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , कर्क , कन्या , वृश्चिक , धनु , मीन — या राशींना स.०९.५३ प. चंद्रबळ अनुकूल आहे.