Panchang 21 October 2025: आजच्या दिवशी तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे

What is the shubh muhurat on 21 October 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:३३

☀ सूर्यास्त – १८:०३

🌞 चंद्रोदय – ❌❌

⭐ प्रात: संध्या – ०५:२१ ते ०६:३३

⭐ सायं संध्या – १८:०३ ते १९:१५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२७ ते १५:४५

⭐ प्रदोषकाळ – १८:०३ ते २०:३३

⭐ निशीथ काळ – २३:५३ ते ००:४३

⭐ राहु काळ – १५:१० ते १६:३६

⭐ यमघंट काळ – ०९:२५ ते १०:५१

