Panchang 22 October 2025: आजच्या दिवशी विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्र पठण व ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 22 October 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:३३

☀ सूर्यास्त – १८:०३

🌞 चंद्रोदय – ०७:००

⭐ प्रात: संध्या – ०५:२१ ते ०६:३३

⭐ सायं संध्या – १८:०३ ते १९:१५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२७ ते १५:४५

⭐ प्रदोषकाळ – १८:०३ ते २०:३३

⭐ निशीथ काळ – २३:५३ ते ००:४३

⭐ राहु काळ – १२:१८ ते १३:४४

⭐ यमघंट काळ – ०७:५९ ते ०९:२५

