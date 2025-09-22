संस्कृती

Panchang 22 September 2025: आजच्या दिवशी देवी कवच स्तोत्र पठण व ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२६

☀ सूर्यास्त – १८:२६

🌞 चंद्रोदय – ०६:३७

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१४ ते ०६:२६

⭐ सायं संध्या – १८:२६ ते १९:३८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३८ ते १६:०२

⭐ प्रदोषकाळ – १८:२६ ते २०:५०

⭐ निशीथ काळ – ००:०२ ते ००:५०

⭐ राहु काळ – ०७:५६ ते ०९:२६

⭐ यमघंट काळ – १०:५६ ते १२:२६

