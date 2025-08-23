Panchang 23 August 2025: आजच्या दिवशी दशरथ विरचित शनि स्तोत्राचे पठण करावे

संस्कृती

What is the shubh muhurat on 23 August 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
गौरव देशपांडे
What is the shubh muhurat on 23 August 2025:

☀ सूर्योदय – 06:21

🌇 सूर्यास्त – 18:53

🌙 चंद्रोदय – ❌❌

🕰 महत्त्वाचे काल

🌅 प्रातःसंध्या – ०५:०९ ते ०६:२१

🌆 सायंसंध्या – १८:५३ ते २०:०५

🏞 अपराण्हकाळ –१३:५२ ते १६:२३

🌌 प्रदोषकाळ – १८:५३ ते २१:०८

🌙 निशीथकाळ – २४:१३ ते २५:०१

⏳ राहुकाळ – ०९:२९ ते ११:०३

⏳ यमघंटकाळ – १४:१२ ते १५:४६

