Panchang 23 November 2025: आजच्या दिवशी सत्पात्री व्यक्तीस गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ दान करावे

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:५०☀ सूर्यास्त – १७:५२🌞 चंद्रोदय – ०९:१९⭐ प्रात: संध्या – ०५:३८ ते ०६:५०⭐ सायं संध्या – १७:५२ ते १९:०४⭐ अपराण्हकाळ – १३:२७ ते १५:३९⭐ प्रदोषकाळ – १७:५२ ते २०:२७⭐ निशीथ काळ – २३:५५ ते ००:४६⭐ राहु काळ – १६:२९ ते १७:५२⭐ यमघंट काळ – १२:२१ ते १३:४३.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०९:३५ ते १०:५८ 💰💵अमृत मुहूर्त– १०:५८ ते १२:२१ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:११ ते १४:५५🌞 ग्रहमुखात आहुती – सूर्य (अशुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात🕉 शिववास – सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – हेमंतमास – मार्गशीर्षपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – तृतीया (१७:१८ नं.) चतुर्थीवार – रविवारनक्षत्र – मूळ (१७:२९ नं.) पूर्वाषाढायोग – धृति (१०:२९ नं.) शूलकरण – गरज (१७:१८ नं.) वणीजचंद्र रास – धनुसूर्य रास – वृश्चिकगुरु रास – कर्क.दिनविशेष – भद्रा २९.५२ नं., अतियोगव्रत, रंभातृतीया, रंभाव्रतारंभ, अभीष्टतृतीया, आनंदतृतीयाव्रत, अनंतर्यव्रत, नाम-अवियोगतृतीया, रवियोग १७.२९ नं., सर्वार्थसिद्धियोग १७.२९ प., मु.जमादिउस्सानी ६ हिजरी सन १४४७🛑 विशेष- मार्गशीर्ष महिन्यालाच अग्रहायण असेही म्हटले जाते. भगवान श्रीकृष्णाने भगवद्गीतेत मासानां मार्गशीर्षोsहम् असे सांगितले आहे. अर्थात् मार्गशीर्ष महिना हा श्रीकृष्णाचा अत्यंत आवडता महिना मानला जातो. जाणून घेऊयात या महिन्याचे महत्व खालील युट्युब लिंकवर-https://youtu.be/KxiCGriDWxM?si=iOkZ62hJELyRvYsP👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - तृतीया श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – केशरी🛁 स्नान विशेष – मंजिष्ठ, केशर किंवा रक्तचंदन पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना –त्रैलोक्य मंगल सूर्यकवच स्तोत्राचे पठण व 'श्री सूर्याय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पडवळ, मांस🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गाईचे तूप भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे .