Panchang 23 November 2025: आजच्या दिवशी सत्पात्री व्यक्तीस गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ दान करावे

Panchang 23 November 2025: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:५०

☀ सूर्यास्त – १७:५२

🌞 चंद्रोदय – ०९:१९

⭐ प्रात: संध्या – ०५:३८ ते ०६:५०

⭐ सायं संध्या – १७:५२ ते १९:०४

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२७ ते १५:३९

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५२ ते २०:२७

⭐ निशीथ काळ – २३:५५ ते ००:४६

⭐ राहु काळ – १६:२९ ते १७:५२

⭐ यमघंट काळ – १२:२१ ते १३:४३

