Panchang 24 October 2025: दत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्र पठण व ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा

गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:३४

☀ सूर्यास्त – १८:०२

🌞 चंद्रोदय – ०७:५२

⭐ प्रात: संध्या – ०५:२२ ते ०६:३४

⭐ सायं संध्या – १८:०२ ते १९:१४

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२६ ते १५:४४

⭐ प्रदोषकाळ – १८:०२ ते २०:३२

⭐ निशीथ काळ – २३:५२ ते ००:४३

⭐ राहु काळ – १३:४४ ते १५:१०

⭐ यमघंट काळ – ०६:३४ ते ०८:००

