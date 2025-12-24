संस्कृती

Panchang 24 December 2025: आजच्या दिवशी नारायण कवच या स्तोत्राचे पठण आणि ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 24 December 2025: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Panchang 24&nbsp; December 2025:

Panchang 24  December 2025:

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

Panchang 24 December 2025:

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:०६

☀ सूर्यास्त – १८:००

🌞 चंद्रोदय – १०:१६

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५४ ते ०७:०६

⭐ सायं संध्या – १८:०० ते १९:१२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३८ ते १५:४९

⭐ प्रदोषकाळ – १८:०० ते २०:३७

⭐ निशीथ काळ – ००:०६ ते ००:५९

⭐ राहु काळ – १२:३३ ते १३:५४

⭐ यमघंट काळ – ०८:२७ ते ०९:४९

Loading content, please wait...
culture
Panchang
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com