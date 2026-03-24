संस्कृती

Panchang 24 March 2026: आजच्या दिवशी ऋणमोचक मंगळ स्तोत्राचे पठण आणि ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 24 March 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:४०

☀ सूर्यास्त – १८:४४

🌞 चंद्रोदय – १०:३०

⭐ प्रात: संध्या – ०५:२८ ते ०६:४०

⭐ सायं संध्या – १८:४४ ते १९:५६

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५४ ते १६:१९

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४४ ते २१:०७

⭐ निशीथ काळ – ००:१८ ते ०१:०५

⭐ राहु काळ – १५:४३ ते १७:१३

⭐ यमघंट काळ – ०९:४१ ते ११:११

