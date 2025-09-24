संस्कृती

Panchang 24 September 2025: आजच्या दिवशी विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्र पठण व ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 24 September 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
Panchang 24 September 2025: आजच्या दिवशी विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्र पठण व ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा
गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२६

☀ सूर्यास्त – १८:२४

🌞 चंद्रोदय – ०८:१५

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१४ ते ०६:२६

⭐ सायं संध्या – १८:२४ ते १९:३६

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३६ ते १६:००

⭐ प्रदोषकाळ – १८:२४ ते २०:४८

⭐ निशीथ काळ – ००:०० ते ००:४९

⭐ राहु काळ – १२:२५ ते १३:५४

⭐ यमघंट काळ – ०७:५५ ते ०९:२५

Loading content, please wait...
culture
Panchang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com