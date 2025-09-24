Panchang 24 September 2025: आजच्या दिवशी विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्र पठण व ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:२६☀ सूर्यास्त – १८:२४🌞 चंद्रोदय – ०८:१५⭐ प्रात: संध्या – ०५:१४ ते ०६:२६⭐ सायं संध्या – १८:२४ ते १९:३६⭐ अपराण्हकाळ – १३:३६ ते १६:००⭐ प्रदोषकाळ – १८:२४ ते २०:४८⭐ निशीथ काळ – ००:०० ते ००:४९⭐ राहु काळ – १२:२५ ते १३:५४⭐ यमघंट काळ – ०७:५५ ते ०९:२५ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०६:२६ ते ०७:५५ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०७:५५ ते ०९:२५ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:२४ ते १५:१२🌞 ग्रहमुखात आहुती – सूर्य (अशुभ)🌞 अग्निवास –पृथ्वीवर(दिवसभर)🕉 शिववास – सभेत(काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे)शालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – शरदमास – आश्विनपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – तृतीया (३०:१८ नं.)चतुर्थीवार – बुधवारनक्षत्र – चित्रा (१५:४६ नं.)स्वातीयोग – ऐंद्र (२०:२९ नं.)वैधृतिकरण – तैतिल (१७:२५ नं.) गरजचंद्र रास – तुळसूर्य रास – कन्यागुरु रास – मिथुन .📌 दिनविशेष – चंद्रघंटादेवी दर्शन, सप्तरात्रोत्सवारंभ:, 'दर्पणंचतृतीयायांसिंदूरालक्तकंतथा', सिंदूरतृतीया,मु.रविउस्सानी ४ हिजरी सन १४४७, रवियोग १५.४६ नं.👉विशेष- आश्विन महिन्याचे अचूक राशिभविष्य उपायांसह जाणून घ्या खालील लिंकवर-https://youtu.be/86Io7xAvCyc?si=qQ47tQuEOJXbGN56👉 शुभाशुभ दिवस - २०:२९ प.शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - तृतीया श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – हिरवे🛁 स्नान विशेष – गहूला वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना –विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्र पठण व ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस निळे हिरवे मूग दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पडवळ, मांसभक्षण🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी तीळ भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुळ, धनु, मकर, कुंभ — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.