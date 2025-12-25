Panchang 25 December 2025: आजच्या दिवशी हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:०७☀ सूर्यास्त – १८:०१🌞 चंद्रोदय – १०:५३⭐ प्रात: संध्या – ०५:५५ ते ०७:०७⭐ सायं संध्या – १८:०१ ते १९:१३⭐ अपराण्हकाळ – १३:३९ ते १५:५०⭐ प्रदोषकाळ – १८:०१ ते २०:३८⭐ निशीथ काळ – ००:०७ ते ०१:००⭐ राहु काळ – १३:५५ ते १५:१७⭐ यमघंट काळ – ०७:०७ ते ०८:२८ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १२:३४ ते १३:५५ 💰💵अमृत मुहूर्त– १३:५५ ते १५:१७ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:२३ ते १५:०६🌞 ग्रहमुखात आहुती – बुध (शुभ) २९:४५ नं. शुक्र (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉 शिववास – १०:४३ पर्यंत कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – हेमंतमास – पौषपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – पंचमी (१०:४३ नं.) षष्ठीवार – गुरुवारनक्षत्र – शतभिषा (२९:४५ नं.) पूर्वाभाद्रपदायोग – वज्र (१२:३२ नं.) सिद्धिकरण – बालव (१०:४३ नं.) कौलवचंद्र रास – कुंभसूर्य रास – धनुगुरु रास – मिथुन .📌 दिनविशेष – ख्रिसमस, रवियोग २९.४५ प.✅👉विशेष - मराठी महिन्यानुसार विशिष्ट काळामध्ये कोणत्या राशींना विशेष लाभदायक परिस्थिती दिसून येईल, तसेच कोणत्या राशींसाठी येणारा पौष महिना काहीसा कष्टदायक असेल, ह्याचा अंदाज आधीच लावता आल्यास त्या दृष्टीने कामांची योजना करणे सोपे होते. ह्याच दृष्टीने दर महिन्याप्रमाणे घेऊन येत आहोत पौष महिन्याचे राशिभविष्य.२१ डिसेंबर २०२५ ते १८ जानेवारी २०२६ ह्या काळात कोणत्या राशीच्या व्यक्तींनी कोणती उपासना करावी हे जाणून घेऊया पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे ह्यांच्याकडून खालील युट्युब लिंक वर-https://youtu.be/Gk2y5Mbz69M?si=1KOyZZ4yCSKc-E_g👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - षष्ठी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पिवळे🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – बृहस्पती कवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य, पिवळे वस्त्र, लवण, सुवर्ण दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – बिल्वपत्र किंवा बेलफळ खावू नये, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , मिथुन , सिंह , कन्या , तुळ , धनु , मकर , कुंभ — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.