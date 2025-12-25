संस्कृती

Panchang 25 December 2025: आजच्या दिवशी हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे

Panchang 25 December 2025: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:०७

☀ सूर्यास्त – १८:०१

🌞 चंद्रोदय – १०:५३

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५५ ते ०७:०७

⭐ सायं संध्या – १८:०१ ते १९:१३

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३९ ते १५:५०

⭐ प्रदोषकाळ – १८:०१ ते २०:३८

⭐ निशीथ काळ – ००:०७ ते ०१:००

⭐ राहु काळ – १३:५५ ते १५:१७

⭐ यमघंट काळ – ०७:०७ ते ०८:२८

