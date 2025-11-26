Panchang 26 November 2025: आजच्या दिवशी सत्पात्री व्यक्तीस कांस्यपात्र, मूग, फुले दान करावी

संस्कृती

गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:५१

☀ सूर्यास्त – १७:५३

🌞 चंद्रोदय – ११:३६

⭐ प्रात: संध्या – ०५:३९ ते ०६:५१

⭐ सायं संध्या – १७:५३ ते १९:०५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२८ ते १५:४०

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५३ ते २०:२८

⭐ निशीथ काळ – २३:५६ ते ००:४७

⭐ राहु काळ – १२:२२ ते १३:४४

⭐ यमघंट काळ – ०८:१३ ते ०९:३६

