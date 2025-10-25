संस्कृती

Panchang 25 October 2025: आजच्या दिवशी सत्पात्री व्यक्तीस गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ दान करावे

What is the shubh muhurat on 25 October 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:३५

☀ सूर्यास्त – १८:०१

🌞 चंद्रोदय – १०:३१

⭐ प्रात: संध्या – ०५:२३ ते ०६:३५

⭐ सायं संध्या – १८:०१ ते १९:१३

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२६ ते १५:४३

⭐ प्रदोषकाळ – १८:०१ ते २०:३१

⭐ निशीथ काळ – २३:५२ ते ००:४३

⭐ राहु काळ – १६:३५ ते १८:०१

⭐ यमघंट काळ – १२:१८ ते १३:४३

