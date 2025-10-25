Panchang 25 October 2025: आजच्या दिवशी सत्पात्री व्यक्तीस गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ दान करावे

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:३५☀ सूर्यास्त – १८:०१🌞 चंद्रोदय – १०:३१⭐ प्रात: संध्या – ०५:२३ ते ०६:३५⭐ सायं संध्या – १८:०१ ते १९:१३⭐ अपराण्हकाळ – १३:२६ ते १५:४३⭐ प्रदोषकाळ – १८:०१ ते २०:३१⭐ निशीथ काळ – २३:५२ ते ००:४३⭐ राहु काळ – १६:३५ ते १८:०१⭐ यमघंट काळ – १२:१८ ते १३:४३ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०९:२६ ते १०:५२ 💰💵अमृत मुहूर्त– १०:५२ ते १२:१८ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:१२ ते १४:५८🌞 ग्रहमुखात आहुती – बुध (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉 शिववास – कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – शरदमास – कार्तिकपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – पंचमी (२६:४१ नं.) षष्ठीवार – रविवारनक्षत्र – ज्येष्ठा (०८:१३ नं.) मूळयोग – अतिगंड (२८:२८ नं.) सुकर्माकरण – बव (१३:५९ नं.) बालवचंद्र रास – वृश्चिक (०८:१३ नं. धनु)सूर्य रास – तुळगुरु रास – कर्क📌 दिनविशेष – सूर्यषष्ठीव्रत (द्वितीय दिन), पांडवपंचमी, कडपंचमी, रवियोग ०८:१३ प.नं. सर्वार्थसिद्धियोग👉 विशेष - शनी पत्रिकेमध्ये कोणत्या स्थानी असल्यावर जातकाला कोणती फळे मिळतात ते सविस्तरपणे जाणून घ्या खालील लिंकवर- .https://youtu.be/KBYvnX2GMuI?si=VDEgPNvq8hoMZt_k👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - पंचमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – केशरी🛁 स्नान विशेष – मंजिष्ठ, केशर किंवा रक्तचंदन पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – त्रैलोक्यमंगल सूर्यकवच स्तोत्राचे पठण व ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – बिल्वपत्र तोडणे, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गाईचे तूप भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कर्क , कन्या , तुळ , वृश्चिक , मकर , कुंभ , मीन — या राशींना स.०८:१३ प. चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.