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आजचे पंचांग २६ जून २०२६! द्वादशी, शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि दिवसाचे संपूर्ण भविष्य

Panchang : २६ जून २०२६ चे संपूर्ण मराठी पंचांग जाणून घ्या. द्वादशी तिथी, शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, चंद्रबळ, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय-सूर्यास्त, राशीभविष्य आणि दिनविशेष एका ठिकाणी.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०३

☀️ सूर्यास्त – १९:०९

🌞 चंद्रोदय – १६:२२

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५१ ते ०६:०३

⭐ सायं संध्या – १९:०९ ते २०:२१

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५४ ते १६:३१

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०९ ते २१:१९

⭐ निशीथ काळ – ००:१४ ते ००:५७

⭐ राहु काळ – १०:५७ ते १२:३६

⭐ यमघंट काळ – १५:५२ ते १७:३०

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