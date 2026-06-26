आजचे पंचांग २६ जून २०२६! द्वादशी, शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि दिवसाचे संपूर्ण भविष्य

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०३☀️ सूर्यास्त – १९:०९🌞 चंद्रोदय – १६:२२⭐ प्रात: संध्या – ०४:५१ ते ०६:०३⭐ सायं संध्या – १९:०९ ते २०:२१⭐ अपराण्हकाळ – १३:५४ ते १६:३१⭐ प्रदोषकाळ – १९:०९ ते २१:१९⭐ निशीथ काळ – ००:१४ ते ००:५७⭐ राहु काळ – १०:५७ ते १२:३६⭐ यमघंट काळ – १५:५२ ते १७:३०.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०७:४१ ते ०९:१९ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०९:१९ ते १०:५७ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४७ ते १५:३९⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०६:५५ ते १०:५७ | १२:३६ ते १३:५४ | १७:३० ते १८:१६ | २१:१९ ते २३:३०⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:०३ ते ०६:५५ | १३:५४ ते १७:२४ | १८:१६ ते २१:१९ | २३:३० ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १६:२७ ते २२:०१ | ओहोटी: २२:०१ ते २७:३३ | भरती: २७:३३ ते ३४:२५ | ओहोटी: ३४:२५ ते ४१:२१🌞 ग्रहमुखात आहुती – शनि (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉️ शिववास – २३:५६ पर्यंत कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – ज्येष्ठपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – द्वादशी (२३:५६ नं.) त्रयोदशीवार – शुक्रवारनक्षत्र – विशाखा (२०:४४ नं.) अनुराधायोग – सिद्ध (१३:०७ नं.) साध्यकरण – बव (११:०७ नं.) बालवचंद्र रास – तुळ (१४:०९ नं. वृश्चिक)सूर्य रास – मिथुनगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – त्रिविक्रमपूजन (गवामयन यागाचे फळ), चंपकद्वादशी, श्रीरामद्वादशी, कूर्मद्वादशी, सर्वार्थसिद्धियोग २०.४४ नं, मोहरम(ताजिया).✅विशेष👉भारतासारख्या कृषिप्रधान देशामध्ये पाऊस वेळेवर येणे हा जणू जीवन-मरणाचा प्रश्न असतो. पाऊस उशीरा आला किंवा सरासरीपेक्षा कमी किंवा जास्त आला तर होणारे नुकसान अपरिमित असते. अशा पावसाचा अंदाज लावणे वेधशाळेप्रमाणेच जनसामान्यांनाही आवश्यक होऊन बसते.प्राचीन काळापासून आपल्याकडे ऋषीमुनींनी, अभ्यासकांनी विविध पद्धतींनी पाऊस येण्याचा अंदाज कसा लावावा याविषयी सखोल अभ्यास केलेला आहे. आपली निरीक्षणे नोंदवली आहेत. प्रस्तुत व्हिडिओमधून पाहू या अशीच काही निसर्गसूचक लक्षणे, प्राण्यांच्या सवयी ज्यातून पावसाचा अचूक अंदाज लावणे शक्य होते.https://youtube.com/watch?v=O31AZw8B7RQ&si=gwhs9dXK5aRlby1H👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - द्वादशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – बडीशोप किंवा शतावरी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – सप्तश्लोकी दुर्गा स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस चित्रविचित्र रंगाचे वस्त्र, सुवर्ण, रुपें, गंध, तांदूळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – मसूर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी सातू खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , मिथुन , सिंह , कन्या , तुळ , धनु , मकर , कुंभ — या राशींना १४:०९ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – वृषभ , मिथुन , कर्क , कन्या , तुळ , वृश्चिक , मकर , कुंभ , मीन — या राशींना १४:०९ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे