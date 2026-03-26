Panchang 26 March 2026 : दत्त कवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा

!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:३८☀ सूर्यास्त – १८:४४🌞 चंद्रोदय – १२:३६⭐ प्रात: संध्या – ०५:२६ ते ०६:३८⭐ सायं संध्या – १८:४४ ते १९:५६⭐ अपराण्हकाळ – १३:५३ ते १६:१८⭐ प्रदोषकाळ – १८:४४ ते २१:०६⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०४⭐ राहु काळ – १४:११ ते १५:४२⭐ यमघंट काळ – ०६:३८ ते ०८:०८.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १२:४१ ते १४:११ 💰💵अमृत मुहूर्त– १४:११ ते १५:४२ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४२ ते १५:३०⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०८:०८ ते ०९:०३ | १०:४० ते १२:१६ | १३:०५ ते १४:११ | १५:४२ ते १८:४४ | २०:१९ ते २२:४२⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०९:०३ ते १०:४० | १२:१६ ते १३:०५ | १८:४४ ते २०:१९ | २२:४२ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १२:३९ ते १९:३४ | ओहोटी: १९:३४ ते ०२:२७ पुढील दिवस | भरती: ०२:२७ पुढील दिवस ते ०८:०४ पुढील दिवस | ओहोटी: ०८:०४ पुढील दिवस ते १३:४३ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – शुक्र (शुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी १३:४२ पर्यंत नंतर पृथ्वीवर🕉 शिववास – १३:४२ पर्यंत श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – वसंतमास – चैत्रपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – अष्टमी (१३:४२ नं.) नवमीवार – गुरुवारनक्षत्र – आर्द्रा (१७:५८ नं.) पुनर्वसूयोग – शोभन (२५:५४ नं.) अतिगंडकरण – बव (१३:४२ नं.) बालवचंद्र रास – मिथुनसूर्य रास – मीनगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – दुर्गाष्टमी, अन्नपूर्णा दर्शन, भवानी उत्पत्ती, अशोककलिकाप्राशन, ब्रह्मपुत्रनदस्नान, शंकरास दवणा वहाणे, वसुव्रत, रुद्रपूजन, नवमी श्राद्ध, सर्वार्थसिद्धियोग-रवियोग १७.५८ नं.✅विशेष👉इंटरनेटच्या माध्यमातून माहितीचा अखंड ओघ सुरु असतो. ही माहिती शास्त्राधारित आहे किंवा नाही याची शहानिशा होणे गरजेचे असते. ज्योतिषशास्त्राविषयीही जनमानसात अनेक मत-मतांतरे आढळतात. त्यातून अधिकृत माहिती कशी शोधावी? खरा ज्योतिषी कसा ओखावा? याविषयी जाणून घेणार आहोत सदर मुलाखतीमधून.त्याचबरोबर ज्योतिष आणि आरोग्ययांच्यातील संबंध कोणता? कर्मकांड म्हणजे काय? पत्रिका पाहूनही लग्ने मोडण्यामागचे कारण काय? अशा विविध प्रश्नांची सखोल उत्तरे देत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे.https://youtu.be/oAYIvRnJYPA?si=_hQ2r6OIPMUmfKxI👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - नवमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पिवळे🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – दत्त कवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य, पिवळे वस्त्र, लवण, सुवर्ण दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – नारळ, खोबरं, मांस, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , मिथुन , सिंह , कन्या , तुळ , धनु , मकर , कुंभ या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे