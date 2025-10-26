Panchang 26 October 2025: आजच्या दिवशी शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र पठण व ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 26 October 2025: *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:३५☀ सूर्यास्त – १८:०१🌞 चंद्रोदय – ११:२३⭐ प्रात: संध्या – ०५:२३ ते ०६:३५⭐ सायं संध्या – १८:०१ ते १९:१३⭐ अपराण्हकाळ – १३:२६ ते १५:४३⭐ प्रदोषकाळ – १८:०१ ते २०:३१⭐ निशीथ काळ – २३:५२ ते ००:४३⭐ राहु काळ – ०८:०० ते ०९:२६⭐ यमघंट काळ – १०:५२ ते १२:१८ 🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दूध पिऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे..♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १५:०९ ते १६:३५ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०६:३५ ते ०८:०० 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:१२ ते १४:५८🌞 ग्रहमुखात आहुती – बुध (शुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात🕉 शिववास – नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – शरदमास – कार्तिकपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – षष्ठी (२७:४७ नं.) सप्तमीवार – सोमवारनक्षत्र – मूळ (१०:०५ नं.) पूर्वाषाढायोग – सुकर्मा (२८:१२ नं.) धृतिकरण – कौलव (१५:१३ नं.) तैतिलचंद्र रास – धनुसूर्य रास – तुळगुरु रास – कर्क .📌 दिनविशेष – स्कंदषष्ठीव्रत, सूर्यषष्ठीव्रत (सायंकाळी सूर्यास अर्घ्यदान व उत्तररात्री अरुणोदयास द्वितीय अर्घ्यदान), वन्हिषष्ठीव्रत, रवियोग 10.05 नं.👉 विशेष - 🪐तुमच्या पत्रिकेत शनी कुठे आहे?तोच शनी तुमच्या आयुष्यात सुख देतो की संघर्ष?👉 जाणून घ्या जन्म लग्नकुंडलीतील शनीच्या प्रत्येक स्थानाचे फळ. देशपांडे पंचांगकर्ते पं. गौरव देशपांडे यांचे खास मार्गदर्शन-📺 पाहा पूर्ण व्हिडिओ इथे 👇https://youtu.be/KBYvnX2GMuI?si=uHLCHZjtNt3YxHvv👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - षष्ठी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – वाळा, शिरस, केशर, रक्तचंदन यापैकी कोणतेही पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र पठण व ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस तांदूळ, कापूर, मोती, श्वेतवस्त्र, घृताने भरलेला कुंभ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – तैलाभ्यंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दूध पिऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.