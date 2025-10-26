संस्कृती

Panchang 26 October 2025: आजच्या दिवशी शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र पठण व ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 26 October 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
गौरव देशपांडे
What is the shubh muhurat on 26 October 2025:

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:३५

☀ सूर्यास्त – १८:०१

🌞 चंद्रोदय – ११:२३

⭐ प्रात: संध्या – ०५:२३ ते ०६:३५

⭐ सायं संध्या – १८:०१ ते १९:१३

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२६ ते १५:४३

⭐ प्रदोषकाळ – १८:०१ ते २०:३१

⭐ निशीथ काळ – २३:५२ ते ००:४३

⭐ राहु काळ – ०८:०० ते ०९:२६

⭐ यमघंट काळ – १०:५२ ते १२:१८

🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दूध पिऊन बाहेर पडावे.

👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.

