Panchang 26 September 2025: नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र पठण व ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 26 September 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
गौरव देशपांडे
What is the shubh muhurat on 26 September 2025:

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२७

☀ सूर्यास्त – १८:२३

🌞 चंद्रोदय – ०९:५८

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१५ ते ०६:२७

⭐ सायं संध्या – १८:२३ ते १९:३५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३६ ते १५:५९

⭐ प्रदोषकाळ – १८:२३ ते २०:४७

⭐ निशीथ काळ – ००:०० ते ००:४९

⭐ राहु काळ – १०:५५ ते १२:२५

⭐ यमघंट काळ – १५:२४ ते १६:५३

Panchang

