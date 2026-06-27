संस्कृती

आजचे पंचांग २७ जून २०२६! शनिप्रदोष, शिवराज्याभिषेक दिन, शुभ मुहूर्त आणि राहुकाळ

Panchang : २७ जून २०२६ चे संपूर्ण मराठी पंचांग जाणून घ्या. शनिप्रदोष, त्रयोदशी, शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, चंद्रबळ, नक्षत्र, शिवराज्याभिषेक दिन, वटसावित्री व्रत आणि दिनविशेषाची संपूर्ण माहिती एका ठिकाणी.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०३

☀️ सूर्यास्त – १९:०९

🌞 चंद्रोदय – १७:१५

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५१ ते ०६:०३

⭐ सायं संध्या – १९:०९ ते २०:२१

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५४ ते १६:३१

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०९ ते २१:१९

⭐ निशीथ काळ – ००:१४ ते ००:५७

⭐ राहु काळ – ०९:१९ ते १०:५७

⭐ यमघंट काळ – १४:१४ ते १५:५२

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