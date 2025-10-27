Panchang 27 October 2025: आजच्या दिवशी मंगल चंडिका स्तोत्र पठण व ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 27 October 2025: *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:३६☀ सूर्यास्त – १८:००🌞 चंद्रोदय – १२:१२⭐ प्रात: संध्या – ०५:२४ ते ०६:३६⭐ सायं संध्या – १८:०० ते १९:१२⭐ अपराण्हकाळ – १३:२६ ते १५:४३⭐ प्रदोषकाळ – १८:०० ते २०:३१⭐ निशीथ काळ – २३:५२ ते ००:४३⭐ राहु काळ – १५:०९ ते १६:३४⭐ यमघंट काळ – ०९:२७ ते १०:५२.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १०:५२ ते १२:१८ 💰💵अमृत मुहूर्त– १२:१८ ते १३:४३ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:१२ ते १४:५७🌞 ग्रहमुखात आहुती – बुध (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉 शिववास – भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – शरदमास – कार्तिकपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – सप्तमी (२८:२९ नं.) अष्टमीवार – मंगळवारनक्षत्र – पूर्वाषाढा (११:३७ नं.) उत्तराषाढायोग – धृति (२७:३८ नं.) शूलकरण – गरज (१६:०६ नं.) वणीजचंद्र रास – धनु (१७:५५ नं. मकर)सूर्य रास – तुळगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भद्रा २८:२९ नं., कल्पादि, सूर्यषष्ठीव्रत पारणा, रवियोग ११:३७ प., त्रिपुष्करयोग ११:३७ ते २८:२९, दग्ध ११:३७ नं.👉 विशेष - 🪐तुमच्या पत्रिकेत शनी कुठे आहे?तोच शनी तुमच्या आयुष्यात सुख देतो की संघर्ष?👉 जाणून घ्या जन्म लग्नकुंडलीतील शनीच्या प्रत्येक स्थानाचे फळ. देशपांडे पंचांगकर्ते पं. गौरव देशपांडे यांचे खास मार्गदर्शन-📺 पाहा पूर्ण व्हिडिओ इथे 👇https://youtu.be/KBYvnX2GMuI?si=uHLCHZjtNt3YxHvv👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - सप्तमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – लाल🛁 स्नान विशेष – तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना –मंगल चंडिका स्तोत्र पठण व ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस पोवळे, गहूं, मसुर, गूळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – आवळा, कडुलिंब🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गूळ खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना सायं.०५:५५ प. चंद्रबळ अनुकूल आहे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.