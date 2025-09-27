संस्कृती

Panchang 27 September 2025: आजच्या दिवशी काळे तिळ किंवा दारूहळद वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे

What is the shubh muhurat on 27 September 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
Panchang 27 September 2025

Panchang 27 September 2025

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२७

☀ सूर्यास्त – १८:२२

🌞 चंद्रोदय – १०:५१

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१५ ते ०६:२७

⭐ सायं संध्या – १८:२२ ते १९:३४

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३६ ते १५:५९

⭐ प्रदोषकाळ – १८:२२ ते २०:४७

⭐ निशीथ काळ – ००:०० ते ००:४८

⭐ राहु काळ – ०९:२५ ते १०:५५

⭐ यमघंट काळ – १३:५३ ते १५:२३

Loading content, please wait...
culture
Panchang
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com