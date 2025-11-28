Panchang 28 November 2025: आजच्या दिवशी देवी कवच स्तोत्राचे पठण व ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

गौरव देशपांडे
Panchang 28 November 2025:

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:५२

☀ सूर्यास्त – १७:५२

🌞 चंद्रोदय – १२:५३

⭐ प्रात: संध्या – ०५:४० ते ०६:५२

⭐ सायं संध्या – १७:५२ ते १९:०४

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२८ ते १५:४०

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५२ ते २०:२८

⭐ निशीथ काळ – २३:५६ ते ००:४८

⭐ राहु काळ – १०:५९ ते १२:२२

⭐ यमघंट काळ – १५:०७ ते १६:२९

