Panchang 28 September 2025: आजच्या दिवशी आदित्य ह्रदय स्तोत्र पठण व ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 28 September:*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:२७☀ सूर्यास्त – १८:२२🌞 चंद्रोदय – ११:४५⭐ प्रात: संध्या – ०५:१५ ते ०६:२७⭐ सायं संध्या – १८:२२ ते १९:३४⭐ अपराण्हकाळ – १३:३६ ते १५:५९⭐ प्रदोषकाळ – १८:२२ ते २०:४७⭐ निशीथ काळ – ००:०० ते ००:४८⭐ राहु काळ – १६:५२ ते १८:२२⭐ यमघंट काळ – १२:२४ ते १३:५३.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०९:२५ ते १०:५५ 💰💵अमृत मुहूर्त– १०:५५ ते १२:२४ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:२३ ते १५:११🌞 ग्रहमुखात आहुती – बुध (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर🕉 शिववास – नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – शरदमास – आश्विनपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – षष्ठी (११:३६ नं.)सप्तमीवार – रविवारनक्षत्र – ज्येष्ठा (२४:५५ नं.)मूळयोग – आयुष्मान (२१:४९ नं.)सौभाग्यकरण – तैतिल (११:३६ नं.) गरजचंद्र रास – वृश्चिक (२४:५५ नं. धनु)सूर्य रास – कन्यागुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – कात्यायनीदेवीदर्शन, रवियोग २४.५५ प.नं. सर्वार्थसिद्धियोग👉 विशेष- शत्रुंवर विजय मिळवून देणारी 'विजयादशमी'. सविस्तर व्हिडिओ खालील युट्युब लिंक वर-https://youtu.be/IpTqM6kWpWs?si=mEOfmpuWeUl9dfrn👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - सप्तमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – केशरी🛁 स्नान विशेष – केशर किंवा रक्तचंदन पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना –आदित्य ह्रदय स्तोत्र पठण व 'श्री सूर्याय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस गहूं, तांबडे वस्त्र दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – तैलाभ्यंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गाईचे तूप भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुळ, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.