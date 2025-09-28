संस्कृती

Panchang 28 September 2025: आजच्या दिवशी आदित्य ह्रदय स्तोत्र पठण व ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 28 September 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
What is the shubh muhurat on 28 September 2025

What is the shubh muhurat on 28 September 2025

Sakl

गौरव देशपांडे
Updated on

What is the shubh muhurat on 28 September:

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२७

☀ सूर्यास्त – १८:२२

🌞 चंद्रोदय – ११:४५

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१५ ते ०६:२७

⭐ सायं संध्या – १८:२२ ते १९:३४

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३६ ते १५:५९

⭐ प्रदोषकाळ – १८:२२ ते २०:४७

⭐ निशीथ काळ – ००:०० ते ००:४८

⭐ राहु काळ – १६:५२ ते १८:२२

⭐ यमघंट काळ – १२:२४ ते १३:५३

Loading content, please wait...
culture
Panchang
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com