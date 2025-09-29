संस्कृती

Panchang 29 September 2025: आजच्या दिवशी शिव कवच पठण व ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

गौरव देशपांडे
!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२७

☀ सूर्यास्त – १८:२१

🌞 चंद्रोदय – १२:३८

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१५ ते ०६:२७

⭐ सायं संध्या – १८:२१ ते १९:३३

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३५ ते १५:५८

⭐ प्रदोषकाळ – १८:२१ ते २०:४६

⭐ निशीथ काळ – २३:५९ ते ००:४८

⭐ राहु काळ – ०७:५६ ते ०९:२५

⭐ यमघंट काळ – १०:५४ ते १२:२४

