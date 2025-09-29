Panchang 29 September 2025: आजच्या दिवशी शिव कवच पठण व ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 28 September 2025 : !!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:२७☀ सूर्यास्त – १८:२१🌞 चंद्रोदय – १२:३८⭐ प्रात: संध्या – ०५:१५ ते ०६:२७⭐ सायं संध्या – १८:२१ ते १९:३३⭐ अपराण्हकाळ – १३:३५ ते १५:५८⭐ प्रदोषकाळ – १८:२१ ते २०:४६⭐ निशीथ काळ – २३:५९ ते ००:४८⭐ राहु काळ – ०७:५६ ते ०९:२५⭐ यमघंट काळ – १०:५४ ते १२:२४.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १५:२२ ते १६:५१ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०६:२७ ते ०७:५६ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:२३ ते १५:१०🌞 ग्रहमुखात आहुती – शुक्र (शुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी🕉 शिववास – भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – शरदमास – आश्विनपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – सप्तमी (१२:५८ नं.)अष्टमीवार – सोमवारनक्षत्र – मूळ (२६:४३ नं.)पूर्वाषाढायोग – सौभाग्य (२१:४५ नं.)शोभनकरण – वणीज (१२:५८ नं.) भद्राचंद्र रास – धनुसूर्य रास – कन्यागुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – भद्रा १२.५८ ते २५.२९, मूळ नक्षत्री पुस्तकावर सरस्वती आवाहन(सूर्योदय ते दु.०१.४९)(मूलस्य प्रथमचरणं रात्रौ सत्वे द्वितीयपादे सरस्वत्यावाहनं), कालरात्रीदेवी दर्शन, सप्तम्यांप्रातरानीय गृहमध्ये प्रपूजयेत्, कोकणस्थ जागरण,ज्योतिर्लिंग जागरण,अर्धरात्री भद्रकाली जन्म, महानिशापूजा-अष्टमीप्रयुक्तबलिदानम्(अष्टमीनिशिथव्यापिनी),शुभसप्तमी व्रत, घागरी फुंकणे, तंतुपूजन, पत्रिकापूजनारंभ(३ दिवस), त्रिरात्रोत्सवारंभ👉 विशेष- शत्रुंवर विजय मिळवून देणारी 'विजयादशमी'. सविस्तर व्हिडिओ खालील युट्युब लिंक वर-https://youtu.be/IpTqM6kWpWs?si=mEOfmpuWeUl9dfrn👉 शुभाशुभ दिवस - १२:५८ प.शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - अष्टमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – वाळा, शिरस, केशर, रक्तचंदन यापैकी कोणतेही पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना –शिव कवच पठण व ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस तांदूळ, श्वेतवस्त्र दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – आवळा, कडुलिंब🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दूध पिऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुळ, वृश्चिक, धनु, कुंभ, मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.