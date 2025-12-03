Panchang 3 December 2025: आजच्या दिवशी नारायण कवच स्तोत्राचे पठण व ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

Panchang 3 December 2025: *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:५५

☀ सूर्यास्त – १७:५३

🌞 चंद्रोदय – १६:१९

⭐ प्रात: संध्या – ०५:४३ ते ०६:५५

⭐ सायं संध्या – १७:५३ ते १९:०५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२९ ते १५:४१

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५३ ते २०:२९

⭐ निशीथ काळ – २३:५७ ते ००:५०

⭐ राहु काळ – १२:२४ ते १३:४६

⭐ यमघंट काळ – ०८:१७ ते ०९:३९

