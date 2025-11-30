संस्कृती

Panchang 30 November 2025: आजच्या दिवशी आदित्य हृदय स्तोत्र पठण व 'श्री सूर्याय नमः' या मंत्राचा जप करावा

Panchang 30 November 2025: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
गौरव देशपांडे
Panchang 30 November 2025:

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:५४

☀ सूर्यास्त – १७:५२

🌞 चंद्रोदय – १४:०६

⭐ प्रात: संध्या – ०५:४२ ते ०६:५४

⭐ सायं संध्या – १७:५२ ते १९:०४

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२८ ते १५:४०

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५२ ते २०:२८

⭐ निशीथ काळ – २३:५६ ते ००:४९

⭐ राहु काळ – १६:२९ ते १७:५२

⭐ यमघंट काळ – १२:२३ ते १३:४५

