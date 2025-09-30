Panchang 30 September 2025: आजच्या दिवशी दुर्गा कवच स्तोत्र पठण व ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 30 September 2025:*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:२७☀ सूर्यास्त – १८:१९🌞 चंद्रोदय – १३:३०⭐ प्रात: संध्या – ०५:१५ ते ०६:२७⭐ सायं संध्या – १८:१९ ते १९:३१⭐ अपराण्हकाळ – १३:३४ ते १५:५६⭐ प्रदोषकाळ – १८:१९ ते २०:४४⭐ निशीथ काळ – २३:५८ ते ००:४७⭐ राहु काळ – १५:२१ ते १६:५०⭐ यमघंट काळ – ०९:२५ ते १०:५४.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १०:५४ ते १२:२३ 💰💵अमृत मुहूर्त– १२:२३ ते १३:५२ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:२१ ते १५:०९🌞 ग्रहमुखात आहुती – शुक्र (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर🕉 शिववास – श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – शरदमास – आश्विनपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – अष्टमी (१४:०० नं.)नवमीवार – मंगळवारनक्षत्र – पूर्वाषाढा (२८:०९नं. ) उत्तराषाढायोग – शोभन (२१:२५ नं.)अतिगंडकरण – बव (१४:०० नं.) बालवचंद्र रास – धनुसूर्य रास – कन्यागुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – दुर्गाष्टमी,महाष्टमी,महाष्टमी-उपवास(अत्र उपवास: पुत्रवतां निषिद्ध:), महागौरी दर्शन, पूर्वाषाढानक्षत्री सरस्वती पूजन(सूर्यास्तापर्यंत), महानवमी (सायंकाले त्रिमुहूर्तसत्वात्), नवार्णमंत्रेणाथवासप्तशतीश्लोकै:होमोकार्या:, अष्टमी-नवमी संधीहोम, नवमीप्रयुक्त बलिदानम्(माषादिमिश्रान्नेन कूष्माडेन वा कार्यम्), द्विरात्रोत्सवारंभ, श्रीदिगंबरदास महा.जयंती, नवमी श्राद्ध👉 विशेष- शत्रुंवर विजय मिळवून देणारी 'विजयादशमी'. सविस्तर व्हिडिओ खालील युट्युब लिंक वर-https://youtu.be/IpTqM6kWpWs?si=mEOfmpuWeUl9dfrn👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - नवमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – लाल🛁 स्नान विशेष – तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना –दुर्गा कवच स्तोत्र पठण व ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस मसुर, गूळ, दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – नारळ, खोबरं, मांस, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गूळ खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुळ, वृश्चिक, धनु, कुंभ, मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.