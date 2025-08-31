संस्कृती

Panchang 31 August 2025: आजच्या दिवशी दुर्गा कवच पठण व ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 31 August 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२३

☀ सूर्यास्त – १८:४५

🌞 चंद्रोदय – १२:५९

⭐ प्रात: संध्या – ०५:११ ते ०६:२३

⭐ सायं संध्या – १८:४५ ते १९:५७

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४८ ते १६:१६

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४५ ते २१:०४

⭐ निशीथ काळ – ००:१० ते ००:५७

⭐ राहु काळ – १७:१२ ते १८:४५

⭐ यमघंट काळ – १२:३४ ते १४:०६

culture
Panchang

