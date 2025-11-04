Panchang 4 November 2025: आजच्या दिवशी संकटनाशन गणपती स्तोत्र पठण व ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:३९

☀ सूर्यास्त – १७:५७

🌞 चंद्रोदय – १६:५७

⭐ प्रात: संध्या – ०५:२७ ते ०६:३९

⭐ सायं संध्या – १७:५७ ते १९:०९

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२५ ते १५:४१

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५७ ते २०:२९

⭐ निशीथ काळ – २३:५२ ते ००:४३

⭐ राहु काळ – १५:०७ ते १६:३२

⭐ यमघंट काळ – ०९:२८ ते १०:५३

