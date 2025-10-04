Panchang 4 October 2025: आजच्या दिवशी हनुमान चालिसा स्तोत्र पठण व ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

Panchang 4 October 2025:

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२८

☀ सूर्यास्त – १८:१६

🌞 चंद्रोदय – १६:२६

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१६ ते ०६:२८

⭐ सायं संध्या – १८:१६ ते १९:२८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३२ ते १५:५४

⭐ प्रदोषकाळ – १८:१६ ते २०:४२

⭐ निशीथ काळ – २३:५७ ते ००:४६

⭐ राहु काळ – ०९:२५ ते १०:५३

⭐ यमघंट काळ – १३:५० ते १५:१९

