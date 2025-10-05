संस्कृती

Panchang 5 Octrober 2025: आजच्या दिवशी आदित्य हृदय स्तोत्र पठण व ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 5 October 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
Panchang 5 Octrober 2025: आजच्या दिवशी आदित्य हृदय स्तोत्र पठण व ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

What is the shubh muhurat on 5 October 2025 :

!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२९

☀ सूर्यास्त – १८:१५

🌞 चंद्रोदय – १७:०५

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१७ ते ०६:२९

⭐ सायं संध्या – १८:१५ ते १९:२७

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३२ ते १५:५३

⭐ प्रदोषकाळ – १८:१५ ते २०:४१

⭐ निशीथ काळ – २३:५७ ते ००:४६

⭐ राहु काळ – १६:४६ ते १८:१५

⭐ यमघंट काळ – १२:२२ ते १३:५०

Loading content, please wait...
culture
Panchang
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com