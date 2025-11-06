संस्कृती

Panchang 6 November 2025: आजच्या दिवशी हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे

सकाळ वृत्तसेवा
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:४०

☀ सूर्यास्त – १७:५६

🌞 चंद्रोदय – १८:३७

⭐ प्रात: संध्या – ०५:२८ ते ०६:४०

⭐ सायं संध्या – १७:५६ ते १९:०८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२५ ते १५:४०

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५६ ते २०:२८

⭐ निशीथ काळ – २३:५२ ते ००:४३

⭐ राहु काळ – १३:४२ ते १५:०७

⭐ यमघंट काळ – ०६:४० ते ०८:०४

