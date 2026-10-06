संस्कृती

आजचे पंचांग 06 ऑक्टोबर 2026! इंदिरा एकादशी, शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि आजचे चंद्रबळ जाणून घ्या

Panchang : ६ ऑक्टोबर २०२६ मंगळवारचे सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे दैनिक पंचांग जाणून घ्या. इंदिरा एकादशी, एकादशी श्राद्ध, सूर्योदय-सूर्यास्त, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, कार्यसिद्धी वेळा, चंद्रबळ आणि दिशाशूल यांची माहिती वाचा.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:२९

☀️ सूर्यास्त – १८:१५

🌞 चंद्रोदय – २७:१४

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१७ ते ०६:२९

⭐ सायं संध्या – १८:१५ ते १९:२७

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३२ ते १५:५३

⭐ प्रदोषकाळ – १८:१५ ते २०:४१

⭐ निशीथ काळ – २३:५७ ते ००:४६

⭐ राहु काळ – १५:१८ ते १६:४६

⭐ यमघंट काळ – ०९:२५ ते १०:५३

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