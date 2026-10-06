आजचे पंचांग 06 ऑक्टोबर 2026! इंदिरा एकादशी, शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि आजचे चंद्रबळ जाणून घ्या

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:२९☀️ सूर्यास्त – १८:१५🌞 चंद्रोदय – २७:१४⭐ प्रात: संध्या – ०५:१७ ते ०६:२९⭐ सायं संध्या – १८:१५ ते १९:२७⭐ अपराण्हकाळ – १३:३२ ते १५:५३⭐ प्रदोषकाळ – १८:१५ ते २०:४१⭐ निशीथ काळ – २३:५७ ते ००:४६⭐ राहु काळ – १५:१८ ते १६:४६⭐ यमघंट काळ – ०९:२५ ते १०:५३.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १०:५३ ते १२:२२ 💰💵अमृत मुहूर्त– १२:२२ ते १३:५० 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:१९ ते १५:०६⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०८:५० ते ०९:२५ | १०:५३ ते ११:११ | १३:३२ ते १४:१९ | १६:४६ ते २०:४१ | २१:३० ते २२:१९ | २३:५७ ते २४:००⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:२९ ते ०८:५० | ११:११ ते १३:३२ | १४:१९ ते १५:५३ | २०:४१ ते २१:३० | २२:१९ ते २३:५७🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ०२:१८ ते ०८:५६ | ओहोटी: ०८:५६ ते १५:३० | भरती: १५:३० ते २१:२२ | ओहोटी: २१:२२ ते २७:१७🌞 ग्रहमुखात आहुती – राहु (अशुभ) २२:४५ नं. केतु (अशुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी २५:०४ पर्यंत नंतर पृथ्वीवर🕉️ शिववास – २५:०४ पर्यंत कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – शरदमास – भाद्रपदपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – एकादशी (२५:०४ नं.) द्वादशीवार – मंगळवारनक्षत्र – आश्लेषा (२२:४५ नं.) मघायोग – सिद्ध (०७:५५ नं.) साध्यकरण – बव (१४:०० नं.) बालवचंद्र रास – कर्क (२२:४५ नं. सिंह)सूर्य रास – कन्यागुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – इंदिरा एकादशी (सर्वेषाम्), एकादशी श्राद्ध, जयरामस्वामी पुण्यतिथि (वडगांव), सर्वार्थसिद्धियोग २२.४५ प.🛑विशेष -👉नवरात्री म्हणजे केवळ उत्सव नाही, तर आदिशक्तीच्या विविध रूपांचे स्मरण आणि उपासना करण्याचा पवित्र काळ आहे. या व्हिडिओमध्ये जाणून घ्या देवी म्हणजे कोण, शक्तीची नऊ रूपे कोणती आणि प्रत्येक रूपामागील आध्यात्मिक महत्त्व काय आहे.तसेच, देवीच्या या नऊ शक्तींचा मानवी जीवनाशी कसा संबंध आहे, याचाही आपण सोप्या भाषेत विचार करणार आहोत.https://youtube.com/watch?v=_PDY06tVJIA&si=hr62rEbhUaHg6ZOn👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - एकादशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – लाल🛁 स्नान विशेष – तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – ऋणमोचक मंगळ स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस पोवळे, गहूं, मसुर, गूळ, सुवर्ण, तांबडे वस्त्र, तांबें दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पावटा, वाल, अभ्यंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गूळ खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , कर्क , कन्या , तुळ , मकर , कुंभ — या राशींना २२:४५ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मिथुन , सिंह , तुळ , वृश्चिक , कुंभ , मीन — या राशींना २२:४५ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.