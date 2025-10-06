संस्कृती

Panchang 6 October 2025: आजच्या दिवशी शिव कवच स्तोत्र पठण व ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 6 October 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
पुजा बोनकिले
What is the shubh muhurat on 6 October 2025:

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२९

☀ सूर्यास्त – १८:१४

🌞 चंद्रोदय – १७:४४

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१७ ते ०६:२९

⭐ सायं संध्या – १८:१४ ते १९:२६

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३२ ते १५:५३

⭐ प्रदोषकाळ – १८:१४ ते २०:४१

⭐ निशीथ काळ – २३:५७ ते ००:४६

⭐ राहु काळ – ०७:५७ ते ०९:२५

⭐ यमघंट काळ – १०:५३ ते १२:२१

