संस्कृती

Panchang 8 Ferbruary 2026: आजच्या दिवशी आदित्य ह्रदय स्तोत्राचे पठण आणि ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 8 January 2026: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Panchang 8 Ferbruary 2026

Panchang 8 Ferbruary 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:०९

☀ सूर्यास्त – १८:२७

🌞 चंद्रोदय – २४:१९

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५७ ते ०७:०९

⭐ सायं संध्या – १८:२७ ते १९:३९

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:११

⭐ प्रदोषकाळ – १८:२७ ते २०:५९

⭐ निशीथ काळ – ००:२२ ते ०१:१३

⭐ राहु काळ – १७:०२ ते १८:२७

⭐ यमघंट काळ – १२:४८ ते १४:१२

Loading content, please wait...
culture
Panchang
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.