Panchang 8 Ferbruary 2026: आजच्या दिवशी आदित्य ह्रदय स्तोत्राचे पठण आणि ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:०९☀ सूर्यास्त – १८:२७🌞 चंद्रोदय – २४:१९⭐ प्रात: संध्या – ०५:५७ ते ०७:०९⭐ सायं संध्या – १८:२७ ते १९:३९⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:११⭐ प्रदोषकाळ – १८:२७ ते २०:५९⭐ निशीथ काळ – ००:२२ ते ०१:१३⭐ राहु काळ – १७:०२ ते १८:२७⭐ यमघंट काळ – १२:४८ ते १४:१२ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०९:५८ ते ११:२३ 💰💵अमृत मुहूर्त– ११:२३ ते १२:४८ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४१ ते १५:२६🌞 ग्रहमुखात आहुती – गुरु (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर ०६:५३ पर्यंत नंतर आकाशात🕉 शिववास – ३०:५३ पर्यंत श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे.शालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – उत्तरायणऋतु – शिशिरमास – माघपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – सप्तमी(३०:५३ नं.) अष्टमीवार – रविवारनक्षत्र – स्वाती (३०:४२ नं.) विशाखायोग – गण्ड (२५:४३ नं.) वृद्धिकरण – भद्रा (१८:०६ नं.) बवचंद्र रास – तुळसूर्य रास – मकरगुरु रास – मिथुन📌 दिनविशेष – भद्रा १८.०६ प., पूर्वेद्यु: श्राद्ध, श्रीगजाननमहाराज प्रकटदिन (शेगांव), प.पू. शकुंतला आगटे पुण्यतिथी, रवियोग ३०.४२ प., त्रिपुष्करयोग ३०.४२ ते ३०.५३ .✅विशेष👉ज्योतिषशास्त्र, अध्यात्म याविषयी विविध मुद्द्यांवर आधारित व्हिडीओजची मालिका आम्ही घेऊन येतो आणि जागरूक प्रेक्षक त्या माहितीवर आधारित आपल्या शंका वेळोवेळी उपस्थित करतात. त्यांचे निरसन विस्तृत पद्धतीने करण्याच्या हेतूने 'उत्तरे यथासांग' ही मालिका आम्ही सुरु केली आहे.प्रस्तुत भागामध्ये ज्योतिषशास्त्राच्या आधारे भविष्यात होणाऱ्या आजारांविषयी कसे जाणून घेता येते, ग्रहपीडेवर उपाय कोणते, त्याचबरोबर कोणत्या कृत्याला शास्त्रामध्ये कोणती शिक्षा सांगितली आहे अशा विविध प्रश्नांची उत्तरे देत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे. बघा खालील यूट्यूब लिंक वर-https://youtu.be/wV9_F_pQuUI?si=yBOmcysXX59dpLV8👉 शुभाशुभ दिवस - १८:०६ नं.शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - सप्तमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – केशरी🛁 स्नान विशेष – मंजिष्ठ, केशर किंवा रक्तचंदन पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना –आदित्य ह्रदय स्तोत्राचे पठण आणि 'श्री सूर्याय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस माणिक, गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ, सुवर्ण, तांबें, रक्तचंदन, कमळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – आवळा, कडुलिंब🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गाईचे तूप भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , सिंह , तुळ , धनु , मकर — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे .