Panchang 8 November 2025: आजच्या दिवशी शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

Panchang 8 November 2025: जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ मुहुर्त
Panchang 8 November 2025:

Panchang 8 November 2025:

सकाळ वृत्तसेवा
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:४१

☀ सूर्यास्त – १७:५५

🌞 चंद्रोदय – २०:४१

⭐ प्रात: संध्या – ०५:२९ ते ०६:४१

⭐ सायं संध्या – १७:५५ ते १९:०७

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२५ ते १५:४०

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५५ ते २०:२८

⭐ निशीथ काळ – २३:५२ ते ००:४३

⭐ राहु काळ – ०९:२९ ते १०:५३

⭐ यमघंट काळ – १३:४२ ते १५:०६

