आजचे पंचांग 9 एप्रिल! आजचा दिवस कसा? ‘या’ वेळा ठरतील अत्यंत शुभ

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:२६☀ सूर्यास्त – १८:४६🌞 चंद्रोदय – २५:१२⭐ प्रात: संध्या – ०५:१४ ते ०६:२६⭐ सायं संध्या – १८:४६ ते १९:५८⭐ अपराण्हकाळ – १३:५० ते १६:१८⭐ प्रदोषकाळ – १८:४६ ते २१:०६⭐ निशीथ काळ – ००:१२ ते ००:५९⭐ राहु काळ – १४:०८ ते १५:४१⭐ यमघंट काळ – ०६:२६ ते ०७:५८.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १२:३६ ते १४:०८ 💰💵अमृत मुहूर्त– १४:०८ ते १५:४१ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३९ ते १५:२८⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०७:५८ ते ०८:५४ | १०:३२ ते १२:११ | १३:०० ते १४:०८ | १५:४१ ते १८:४६ | २०:१९ ते २२:३९⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०८:५४ ते १०:३२ | १२:११ ते १३:०० | १८:४६ ते २०:१९ | २२:३९ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ००:२९ ते ०५:५७ | ओहोटी: ०५:५७ ते ११:२५ | भरती: ११:२५ ते १८:२२ | ओहोटी: १८:२२ ते ०१:१८ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – गुरु (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर १८:४७ पर्यंत नंतर आकाशात🕉 शिववास – १८:४७ पर्यंत श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – वसंतमास – चैत्रपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – सप्तमी (१८:४७ नं.) अष्टमीवार – गुरुवारनक्षत्र – मूळ (०६:४१ नं.) पूर्वाषाढायोग – परिघ (१५:४५ नं.) शिवकरण – बव (१८:४७ नं.) बालवचंद्र रास – धनुसूर्य रास – मीनगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – कालाष्टमी, रवियोग ०६.४१ प.✅विशेष 👉 बऱ्याचदा ज्योतिषशास्त्र आणि आयुर्वेद यांचा मिलाफ झालेला पाहण्यात येतो. रुग्णांना उपचार म्हणून औषधाबरोबर काही मंत्र म्हणायला सांगितले जातात. त्यानुसार आजच्या आधुनिक युगामध्ये कोणत्या गोष्टी श्रद्धेने कराव्यात, आणि कोणत्या गोष्टींमागे युक्तिवाद शोधावा या बाबतीत नव्या पिढीला संभ्रम वाटतो. या संबंधातील तुमच्या मनातील अनेक शंकांचे निरसन करत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे. बघा खालील youtube व्हिडिओद्वारेhttps://youtu.be/QHW6hh9BxyI?si=KYYpZ5KKRpF4Umza👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - सप्तमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पिवळे🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – दत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य, पिवळे वस्त्र, लवण, सुवर्ण दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – आवळा, कडुलिंब🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मिथुन , कर्क , तुळ , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे