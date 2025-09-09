Panchang 9 September 2025: आजच्या दिवशी गणेशकवच स्तोत्र पठण व ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 9 September 2025: *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:२४☀ सूर्यास्त – १८:३८🌞 चंद्रोदय – १९:५१⭐ प्रात: संध्या – ०५:१२ ते ०६:२४⭐ सायं संध्या – १८:३८ ते १९:५०⭐ अपराण्हकाळ – १३:४४ ते १६:११⭐ प्रदोषकाळ – १८:३८ ते २०:५९⭐ निशीथ काळ – ००:०७ ते ००:५४⭐ राहु काळ – १५:३४ ते १७:०६⭐ यमघंट काळ – ०९:२७ ते १०:५९ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १०:५९ ते १२:३१ 💰💵अमृत मुहूर्त– १२:३१ ते १४:०२ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३३ ते १५:२२🌞 ग्रहमुखात आहुती – भौम (अशुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात🕉 शिववास – सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – भाद्रपदपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – द्वितीया (२०:१८ नं.)तृतीयावार – मंगळवारनक्षत्र – उत्तराभाद्रपदा (१९:४७ नं.)रेवतीयोग – गंड (२५:४१ नं.)वृद्धिकरण – तैतिल (०९:१५ नं.) गरजचंद्र रास – मीनसूर्य रास – सिंहगुरु रास – मिथुन. 📌 दिनविशेष – द्वितीया श्राद्ध, अशून्यशयनव्रत(चंद्रोदय-१९.५१), सर्वार्थसिद्धियोग १९.४७ प. 👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - द्वितीया श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – लाल🛁 स्नान विशेष – तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना –गणेशकवच स्तोत्र पठण व ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस गहू, गूळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – डोरली🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गूळ खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कन्या , तुळ , मकर , मीन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.