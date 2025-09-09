संस्कृती

Panchang 9 September 2025: आजच्या दिवशी गणेशकवच स्तोत्र पठण व ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

What is the shubh muhurat on 9 September 2025 : जाणून घ्या आजच्या दिवसातील शुभ-अशुभ मुहूर्त.
गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२४

☀ सूर्यास्त – १८:३८

🌞 चंद्रोदय – १९:५१

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१२ ते ०६:२४

⭐ सायं संध्या – १८:३८ ते १९:५०

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४४ ते १६:११

⭐ प्रदोषकाळ – १८:३८ ते २०:५९

⭐ निशीथ काळ – ००:०७ ते ००:५४

⭐ राहु काळ – १५:३४ ते १७:०६

⭐ यमघंट काळ – ०९:२७ ते १०:५९

