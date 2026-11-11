आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - ११ नोव्हेंबर २०२६

पंचांगबुधवार : कार्तिक शुद्ध २, चंद्रनक्षत्र अनुराधा, चंद्रराशी वृश्चिक, सूर्योदय ६.४० सूर्यास्त ५.५६, चंद्रोदय सकाळी ८.१९ चंद्रास्त सायंकाळी ७.२३, भाऊबीज, चंद्रदर्शन, यमद्वितीया, भारतीय सौर कार्तिक २० शके १९४८..दिनविशेष२००९ : भारताच्या ओमप्रकाशने १८ व्या आशियायी मैदानी स्पर्धेत गोळाफेक प्रकारात सुवर्णपदकाची कमाई केली.२०१५ : भारताने ‘एरिन-५ व्हीए-२२७’ या प्रक्षेपकाच्या साह्याने ‘जी-सॅट १५’ या आपत्कालीन सेवांसाठी उपयुक्त असलेल्या उपग्रहाचे फ्रेंच गयाना येथील कौराऊ अवकाश स्थानकावरून यशस्वी प्रक्षेपण.२०१८ : भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी-२० सामन्यात विजय मिळविताना विंडीजचा ६ गडी राखून पराभव केला व मालिका जिंकली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.