आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - १२ नोव्हेंबर २०२६

पंचांगगुरुवार : कार्तिक शुद्ध ३, चंद्रनक्षत्र ज्येष्ठा, चंद्रराशी वृश्चिक/धनू, सूर्योदय ६.४० सूर्यास्त ५.५६, चंद्रोदय सकाळी ९.१२ चंद्रास्त रात्री ८.१२, मु. जमादिलाखर मासारंभ, भारतीय सौर कार्तिक २१ शके १९४८..दिनविशेष१९९३ : ‘नाशक’ या क्षेपणास्त्रनौकेचे मुंबई येथे जलावतरण. माझगाव गोदीत बांधण्यात आलेली ही तिसरी क्षेपणास्त्रनौका आहे.१९९८ : नौदलाकडून वापरल्या जाणाऱ्या लहान पल्ल्याच्या, जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या ‘त्रिशूल’ क्षेपणास्त्राची कोची येथील ‘आयएनएस द्रोणाचार्य’ या तळावर यशस्वी चाचणी.१९९८ : परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांना व्हिसाविना मायदेशी येण्याची सुविधा देणारी ‘पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन’ (पीआयओ) ओळखपत्र योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याकडून जाहीर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.