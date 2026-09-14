आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - १४ सप्टेंबर २०२६

पंचांगसोमवार : भाद्रपद शुद्ध ३, चंद्रनक्षत्र चित्रा, चंद्रराशी तूळ, सूर्योदय ६.२३ सूर्यास्त ६.३६, चंद्रोदय सकाळी ९.०१, चंद्रास्त रात्री ८.३८, श्रीगणेश चतुर्थी, पार्थिव गणपती पूजन, चंद्रदर्शन निषेध, हरितालिका तृतीया, स्वर्णगौरी व्रत, जैन संवत्सरी चतुर्थी पक्ष, भारतीय सौर भाद्रपद २३ शके १९४८..दिनविशेष१९९५ : संगीतकार दत्ता डावजेकर यांना महाराष्ट्र सरकारचा गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार जाहीर.२००१ : जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या मध्यम पल्ल्याच्या ‘आकाश’ या क्षेपणास्त्राची चंडीपूर येथील तळावरून यशस्वी चाचणी.२०१४ : भारताचा उदयोन्मुख बॅडमिंटनपटू एच. एस. प्रणॉय याने इंडोनेशियन मास्टर्स बॅडमिंटन स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळविले.२०१५ : जर्मनीतील बॉन शहराच्या महापौरपदाची निवडणूक जिंकून अशोक श्रीधरन हे जर्मनीमधील एका मोठ्या शहराच्या महापौरपदी बसणारे पहिले भारतीय वंशाचे व्यक्ती ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.