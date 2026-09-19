आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - १९ सप्टेंबर २०२६

पंचांगशनिवार : भाद्रपद शुद्ध ८, चंद्रनक्षत्र मूळ, चंद्रराशी धनू, सूर्योदय ६.२४ सूर्यास्त ६.३२, चंद्रोदय दुपारी १.२९, चंद्रास्त रात्री १२.३१, ज्येष्ठागौरी विसर्जन (दिवसभर), दुर्गाष्टमी, दोरक धारण, भारतीय सौर भाद्रपद २८ शके १९४८..दिनविशेष२००० : करनाम मल्लेश्वरीने ऑस्ट्रेलियातील सिडनी येथे झालेल्या ऑलिंपिक स्पर्धेत वेटलिफ्टिंगमध्ये ६९ किलो वजन गटात ब्राँझपदक पटकावले व ऑलिंपिकमध्ये पदक मिळविणारी पहिली भारतीय महिला खेळाडू होण्याचा मान मिळविला.२०१६ : पुण्याच्या स्वप्नील शेलारने जागतिक कॅडेट कुस्ती स्पर्धेत ४६ किलो वजनी गटाच्या लढतीत रौप्यपदक जिंकण्याचा पराक्रम केला.२०१८ : भारताच्या साजन भनवाल याने कुमार गटात जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत ग्रीको रोमन प्रकारात रौप्यपदक पटकावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.